Безуглая решила уйти с поста замглавы оборонного комитета Рады

Безуглая подала заявление об уходе с поста замглавы оборонного комитета Рады

Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая сообщила, что написала прошение об отставке с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности Верховной рады. Текст заявления опубликован в ее Telegram-канале.

В документе отмечается, что Безуглая просит избрать ее членом комитета по вопросам внешней политики и международного сотрудничества.

По данным агентства УНН, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия зарегистрировал в Раде проект постановления, которым призвал назначить Безуглую членом комитета внешней политики и снять ее с актуальной на данный момент должности.

Ранее Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в стремлении скрыть неудачи в зоне боевых действий. По ее мнению, он поручил разделить в докладах Генштаба покровское направление на два: покровское и кураховское.