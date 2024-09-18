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02:22, 18 сентября 2024Бывший СССР

Безуглая решила уйти с поста замглавы оборонного комитета Рады

Безуглая подала заявление об уходе с поста замглавы оборонного комитета Рады

Фото: Unsplash

Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая сообщила, что написала прошение об отставке с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности Верховной рады. Текст заявления опубликован в ее Telegram-канале.

В документе отмечается, что Безуглая просит избрать ее членом комитета по вопросам внешней политики и международного сотрудничества.

По данным агентства УНН, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия зарегистрировал в Раде проект постановления, которым призвал назначить Безуглую членом комитета внешней политики и снять ее с актуальной на данный момент должности.

Ранее Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в стремлении скрыть неудачи в зоне боевых действий. По ее мнению, он поручил разделить в докладах Генштаба покровское направление на два: покровское и кураховское.

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      Марина Совина
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