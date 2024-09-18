Члены избиркомов США получили странные письма с неизвестным веществом

Axios: члены избиркомов США получили подозрительные письма с порошком

Члены избирательных комиссий США получили подозрительные письма, содержащие белый порошок. Об этом сообщает Axios.

Посылки с неизвестным веществом получили по меньшей мере в 15 штатах. По словам госсекретаря штата Колорадо Джены Грисволд, письма были отправлены с обратным адресом в «Армию по ликвидации предателей США».

Дело расследуют Федеральное бюро расследований (ФБР) и Почтовая инспекционная служба США. Получение странных посылок подтвердили в Индиане, Айове, Канзасе, Мэриленде, Массачусетсе, Миссисипи, Миссури, Небраске, Оклахоме, Род-Айленде, Теннесси и Вайоминге.

В августе директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что США столкнулись с большим количеством угроз безопасности одновременно. По его словам, бюро необходима «помощь частного сектора» для расследования и отражения кибератак, в частности, связанных с попытками повлиять на президентские выборы в США. Он также подчеркнул наличие «внешних угроз» для Вашингтона, связанных с использованием искусственного интеллекта.