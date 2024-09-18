Глава МИД Азербайджана обсудил переговоры Баку и Еревана с представителем Госдепа США

Глава МИД Азербайджана обсудил переговоры с Арменией с представителем Госдепа

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил ход мирных переговоров между Баку и Ереваном с заместителем помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джошуа Хаком, передает ТАСС.

Как отметили в пресс-службе дипломатического ведомства Азербайджана, Байрамов рассказал Хаку, что именно Баку являлся инициатором основных элементов мирного процесса с Арменией.

«В ходе беседы также была отмечена минная угроза, рассмотрены варианты сотрудничества в области разминирования», — добавили в азербайджанском МИД.

Помимо этого, Байрамовым, как сообщается, были подчеркнуты препятствия в подписании мирного соглашения, которые, по его мнению, заключаются в территориальных претензиях к Азербайджану.

Ранее начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что военная поддержка Армении Францией угрожает миру и стабильности в регионе, а также вдохновляет Ереван на деструктивные действия. Кроме того, он подчеркнул, что выдвинутые Парижем против Баку инициативы в международных организациях доказали, что претензии Франции на роль нейтрального посредника совершенно не обоснованы.