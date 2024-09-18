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17:12, 18 сентября 2024Бывший СССР

Глава МИД Венгрии решил посетить Киргизию

Глава МИД Венгрии Сийярто посетит Киргизию 19 сентября

Фото: Valeriy Sharifulin / Sputnik / Pool / Reuters

19 сентября Киргизию с официальным визитом посетит министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщили в пресс-службе киргизского МИД, передает агентство Kabar.

Уточняется, что Сийярто посетит республику по приглашению своего киргизского коллеги Жээнбека Кулубаева. В ходе визита также состоится четвертое заседание Киргизско-венгерского стратегического совета, в рамках которого руководители внешнеполитических ведомств двух государств обсудят перспективы сотрудничества между странами.

Ранее визиты в Казахстан и Узбекистан совершил канцлер Германии Олаф Шольц. Позднее приехать с официальным визитом в Таджикистан его пригласил президент республики Эмомали Рахмон.

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      Алевтина Запольская
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