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08:51, 18 сентября 2024Силовые структуры

Гражданин Украины предстанет перед российским судом по статье о шпионаже

В Херсонской области осудят украинца Белого за сбор данных о ВС России

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о шпионаже в отношении гражданина Украины Владислава Белого и направила материалы в суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Мужчина обвиняется по статье 276 («Шпионаж») УК РФ. Его дело будет рассматривать Херсонский областной суд.

По версии следствия, в марте 2022 года Белый собирал и передавал Службе безопасности Украины (СБУ) данные о дислокации и передвижениях подразделений Вооруженных сил (ВС) России на территории Херсонской области. Полученные сведения могли быть использованы для нанесения ударов со стороны украинской армии.

Ранее Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор в отношении украинца Виктора Руденко, признав его виновным по статье о шпионаже. Судом установлено, что в марте 2022 года он совершил сбор и передачу иных сведений, которые могли быть использованы против безопасности РФ, в интересах СБУ.

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