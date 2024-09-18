В Германии устроили чемпионат по езде на палочке

Во Франкфурте прошел первый чемпионат по хоббихорсингу

В немецком городе Франкфурт устроили первый в Германии чемпионат по хоббихорсингу — спортивной езде на деревянной палочке с лошадиной головой. Об этом сообщает Associated Press.

В чемпионате принимали участие примерно 300 наездников. Большинство из них — дети и подростки, взрослых было около 20 человек. На то, как они имитируют традиционные конные дисциплины вроде выездки и конкура, смотрели полторы тысячи человек.

«Хоббихорсинг дает мне уверенность в себе, к тому же мне просто нравится заниматься им вместе с другими, — рассказала 15-летняя участница чемпионата. — К тому же тут такая атмосфера, когда все за тебя радуются. По-моему, это круто».

Хоббихорсинг появился в Финляндии в начале 2000-х. Первые соревнования по этому виду спорта прошли в 2017 году. В России чемпионаты по хоббихорсингу проводятся с 2019 года. Любители хоббихорсинга в США и Австралии официально соревнуются с этого года.

Ранее сообщалось, что соревнования по хоббихорсингу прошли на фестивале русской тройки «Русский драйв» во Владимирской области.