Канада ввела санкции за ущемление прав палестинцев

Канада ввела санкции против четырех лиц за ущемление прав палестинцев

Власти Канады ввели санкции в отношении четырех физических лиц и двух компаний за ущемление прав палестинцев и их имущества на Западном Берегу реки Иордан. Об этом сообщило правительство страны, передает РИА Новости.

Меры, которые в том числе включают запрет на въезд в Канаду, затронули компании Mount Hebron Fund и Shlom Asiraich, а также четырех человек. Указанные организации США внесли в санкционный список в апреле 2024 года, обвинив их в сборе средств на экстремистскую деятельность.

В МИД Канады отметили, что санкции вводятся за причастность к актам насилия и жестокости, в том числе к атакам на гуманитарные конвои, присвоение имущества и переселение палестинцев.

В апреле стало известно, что США впервые введут санкции против подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В ограничительные списки попал батальон «Нецах Иегуда» за нарушения прав человека на Западном Берегу реки Иордан. Санкции не позволят батальону и его служащим получать какую-либо американскую военную помощь или проходить обучение у инструкторов из США.