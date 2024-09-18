Кандидат в президенты США призвал демократов ослабить цензуру

Кандидат в вице-президенты США Вэнс призвал демократов ослабить цензуру

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс в ответ на заявления бывшего государственного секретаря Хиллари Клинтон призвал демократов ослабить цензуру против тех, кто не разделяет их позицию. Его слова приводит РИА Новости.

«Демократы, я призываю каждого лидера в этой стране не просто сбавить риторику, но и ослабить цензуру. Давайте дискутировать друг с другом», — сказал он.

Вэнс напомнил, что бывший госсекретарь Клинтон раскритиковала СМИ за недостаточное освещение «дезинформации», которую якобы распространяют республиканцы, а также призвала привлекать американцев к уголовной ответственности за подобные действия. По мнению Вэнса, это фактически означает, что Клинтон хочет заставить молчать всех, кто не согласен с ее мнением.

Ранее Хиллари Клинтон, комментируя покушение на Дональда Трампа, намекнула на его вину в случившемся. Она раскритиковала утверждение Трампа о том, что причиной покушения стала риторика действующего главы государства Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис, отметив, что политик сам «злит людей».