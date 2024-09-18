Крики и молитвы пассажиров летящего в шторм самолета попали на видео

Daily Mail: крики и молитвы пассажиров Avianca Airlines в шторм попали на видео

Крики и молитвы пассажиров самолета Avianca Airlines, летящего в тропический шторм, попали на видео. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что борт выполнял рейс из Медельина в Барранкилью, Колумбия, 16 сентября. На кадрах из салона видно, как напуганные пассажиры вскрикивают во время тряски лайнера и молятся, чтобы благополучно приземлиться. Возможности совершить посадку в аэропорту назначения не было, поэтому пилот увел самолет в город Картахена.

Борт смог снова вылететь в Барранкилью спустя несколько часов. О пострадавших пассажирах не сообщается.

Ранее самолет Air Europa попал в сильную турбулентность во время полета из Испании в Уругвай. Из-за тряски мужчина пробил головой потолок в салоне.