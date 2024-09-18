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14:04, 18 сентября 2024Экономика

Артемий Лебедев назвал недостаток жизни в США

Артемий Лебедев связал моду на автодома в США с высокими ценами на жилье

Фото: АГН Москва / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что причиной моды на автокемперы в Соединенных Штатах стали высокие цены на недвижимость. О недостатке жизни в Америке он рассказал в последнем выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

По наблюдениям Лебедева, в свое время жившего в США, множество американцев оказываются на улице из-за высокой стоимости жизни в стране. И пока одни граждане спят на задних сидениях своих автомобилей, другие отдают предпочтение комфортным автодомам, тем самым провозглашая новый стиль жизни.

Однако сам Лебедев на такую тенденцию смотрит скептически. «Есть куча людей самых разных профессий, у которых нет возможности приобрести себе свое собственное жилье, поэтому они вынуждены жить на колесах. Поэтому, кстати, в Америке жизнь в фургоне в последние годы стала модной. Потому что если у тебя нет возможности купить себе квартиру, то что делать надо? Надо считать модным то, что у тебя есть», — заявил дизайнер.

Ранее стендапер Дмитрий Коваль, делясь впечатлениями после поездки по Штатам, заявил, что нью-йоркское метро во многом уступает московскому. Комик пожаловался на царящую в заграничной подземке криминальную обстановку, грязь и засилье бомжей, а также покритиковал систему прокладки маршрутов.

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      Виктория Клабукова
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