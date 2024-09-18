Львова-Белова заявила о беспрецедентной поддержке семей с детьми в одном регионе России

Львова-Белова: в Якутии — беспрецедентные решения по поддержке семей с детьми

В одном российском регионе — Якутии — действуют беспрецедентные решения по поддержке семей с детьми. Об этом заявила в Telegram детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

Уполномоченный по правам ребенка отметила, что в регионе действует республиканская выплата в 110 тысяч рублей по программе «Дети столетия», а на третьего и последующих детей региональный семейный капитал в 300 тысяч рублей.

«Увидела большой потенциал республики и вовлеченность в тему семьи и детства. Якутия вдохновляет!» — подытожила Львова-Белова.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в России заработает национальный проект «Семья», включающий меры поддержки студенческих семей.