69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
18:28, 18 сентября 202469-я параллель

Львова-Белова заявила о беспрецедентной поддержке семей с детьми в одном регионе России

Львова-Белова: в Якутии — беспрецедентные решения по поддержке семей с детьми

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

В одном российском регионе — Якутии — действуют беспрецедентные решения по поддержке семей с детьми. Об этом заявила в Telegram детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

Уполномоченный по правам ребенка отметила, что в регионе действует республиканская выплата в 110 тысяч рублей по программе «Дети столетия», а на третьего и последующих детей региональный семейный капитал в 300 тысяч рублей.

«Увидела большой потенциал республики и вовлеченность в тему семьи и детства. Якутия вдохновляет!» — подытожила Львова-Белова.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в России заработает национальный проект «Семья», включающий меры поддержки студенческих семей.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Дело по пяти статьям возбудили после стрельбы около офиса Wildberries в центре Москвы

      В России запустили платформу для сотрудничества авторов и брендов

      Звезда «Слова пацана» посвятил стихи возлюбленной

      Бывшего адвоката Ефремова и юриста Блиновских арестовали. Он отправился в СИЗО без вещей, но с улыбкой

      Путин объяснил президенту Бразилии позицию России по Украине

      Миллиардерша Пэрис Хилтон нашла новый способ заработать

      На Украине захотели ударить по Ирану

      Ватикан поблагодарил Россию за освобождение украинских священников

      Паралимпиец ответил назвавшему россиянина «недоразумением» украинцу

      Невролог рассказала о неожиданных опасностях бабьего лета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше