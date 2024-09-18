Минобороны показало кадры боевой работы Су-34 в Курской области

Минобороны России опубликовало видео с работой Су-34 в Курской области

Минобороны России показало видео с боевой работой сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Курской области. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале оборонного ведомства.

Видео начинается с кадров заряда противорадиолокационных патронов (ППР), которые используются для защиты самолетов от ракетных атак. После прибытия Су-34 на место выполнения задания на кадрах можно увидеть отстрел авиабомб.

«Удар наносился по разведанным целям модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — говорится в сообщении министерства.

18 сентября военкор Александр Коц показал видео боя российских морпехов с ВСУ за село Борки в Курской области. На опубликованных кадрах видно, что бойцы ВСУ заняли позицию на перекрестке и пытаются отползти с открытой местности в укрытие, однако рядом с лежащими украинскими военными взрывается выпущенный морпехами снаряд.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.