В Белоруссии заявили о попытках втянуть Минск в украинский конфликт

Эйсмонт: Лукашенко делает все, чтобы не дать втянуть Минск в украинский конфликт

Президент Белоруссии Александр Лукашенко делает все, чтобы избежать втягивания Минска в конфликт на Украине, заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. Об этом сообщается в Telegram-канале «Пул Первого».

Она отметила, что с территории Белоруссии никаких ударов по Украине не наносят. По ее словам, Минск много раз пытались втянуть в боевые действия. «Президент делает все для того, чтобы избежать эскалации», — подчеркнула она.

Эйсмонт напомнила о словах Лукашенко, который предупреждал, что в конце сентября-начале октября возможна активизация действий в зоне специальной военной операции (СВО).

«Настораживает то, что, по поступившей информации, поводом для обострения ситуации между Россией и Украиной должны стать некие события на белорусско-украинской границе», — подчеркнула она.

Пресс-секретарь уточнила, что якобы российские беспилотники залетят с территории Белоруссии на Украину. «Это может быть использовано Украиной для нанесения ответного удара по Беларуси», — добавила она.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссии как никогда есть чем ответить на внешнюю агрессию.