Названа дата выхода нового романа Пелевина

«Эксмо»: продажи новой книги Виктора Пелевина «Круть» стартуют 3 октября

Продажи новой книги известного российского писателя Виктора Пелевина «Круть» стартуют 3 октября. Об этом сообщили в издательстве «Эксмо».

Произведение также будет доступно в аудио и в электронной версии.

Роман станет продолжением развития вселенной Tranhumanism inc., однако будет являться самостоятельной историей.

Произведение будет посвящено теме гендерного неравенства. Главным героем книги станет баночный оперативник Tranhumanism inc. Маркус Зоргенфрей, который попытается спасти планету

Юбилейный 20-й роман Пелевина «Путешествие в Элевсин» вышел 29 сентября 2023 года.

Ранее журналист и медиаменеджер Николай Картозия опубликовал единственное видеоинтервью Пелевина, записанное в 1991 году. Беседу записал на видео ректор университета из американского штата Айова. Тогда он пообещал Пелевину, что их разговор смогут увидеть только студенты.