Нетаньяху выступит на Генассамблее ООН на фоне взрывов в Ливане

Нетаньяху выступит на Генассамблее ООН, несмотря на взрывы в Ливане

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступит на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН, несмотря на взрывы в Ливане и ситуацию на границе двух государств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в офисе главы правительства.

«На данный момент нет изменений в графике визита израильской делегации в США, запланированных встреч премьер-министра Нетаньяху и его выступления с трибуны ООН», — рассказал собеседник агентства.

Ранее Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию, в которой призвала Израиль покинуть оккупированные территории Палестины. Документ также требует от Тель-Авива «возмещения всего ущерба, причиненного в результате незаконной оккупации территорий». МИД страны назвал данное решение ООН «парадом глупости».