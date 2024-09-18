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20:49, 18 сентября 2024Мир

Нетаньяху выступит на Генассамблее ООН на фоне взрывов в Ливане

Нетаньяху выступит на Генассамблее ООН, несмотря на взрывы в Ливане

Фото: Abir Sultan / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступит на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН, несмотря на взрывы в Ливане и ситуацию на границе двух государств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в офисе главы правительства.

«На данный момент нет изменений в графике визита израильской делегации в США, запланированных встреч премьер-министра Нетаньяху и его выступления с трибуны ООН», — рассказал собеседник агентства.

Ранее Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию, в которой призвала Израиль покинуть оккупированные территории Палестины. Документ также требует от Тель-Авива «возмещения всего ущерба, причиненного в результате незаконной оккупации территорий». МИД страны назвал данное решение ООН «парадом глупости».

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      Максим Габриелян
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