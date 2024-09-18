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10:00, 19 сентября 2024Интернет и СМИ

Незрячие россияне смогут обмениваться сообщениями в популярной соцсети

Веб-версия «Одноклассников» стала доступной для незрячих пользователей

Фото: Luca Bravo / Unsplash

Веб-версию популярной соцсети «Одноклассники» адаптировали для незрячих людей. Теперь такие пользователи получат возможность пользоваться соцсетью благодаря поддержке «ОК» работы со специальными программами экранного доступа, или скринридерами, рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе компании.

«Они воспроизводят содержимое экрана, за счет чего незрячие люди воспринимают интерфейс и контент внутри соцсети на слух. Большая часть элементов в веб-версии соцсети получила подписи на всех языках, доступных в ОК», — объяснили в компании.

Таким образом, незрячие пользователи получили возможность читать ленту, ставить реакции, оставлять комментарии под публикациями и обмениваться сообщениями.

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      Анастасия Алимпиева
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