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13:31, 18 сентября 2024Россия

Огромный огненный гриб после атаки ВСУ на Тверскую область сняли на видео

Военкор Котенок опубликовал видео мощного взрыва после удара ВСУ по Торопцу
СюжетРакетные удары по Украине:

Огромный огненный гриб после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Торопец в Тверской области сняли на видео. Кадры взрыва после удара опубликовал военкор Юрий Котенок в Telegram-канале.

На выложенных военным корреспондентом кадрах виден один мощный столб огня, рядом с которым полыхают очаги меньшего размера. От огненного гриба распространилась взрывная волна, которую можно было заметить невооруженным глазом из-за поднятого при пожаре дыма.

Торопец попал под удар ВСУ 18 сентября. В результате падения обломков дронов в городе начался пожар, из-за чего жителей решили эвакуировать. После атаки на Торопец ранения получили 17 человек, в том числе трое детей. У всех пострадавших выявили порезы и ушибы.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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