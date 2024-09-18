Огромный огненный гриб после атаки ВСУ на Тверскую область сняли на видео

Военкор Котенок опубликовал видео мощного взрыва после удара ВСУ по Торопцу

Огромный огненный гриб после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Торопец в Тверской области сняли на видео. Кадры взрыва после удара опубликовал военкор Юрий Котенок в Telegram-канале.

На выложенных военным корреспондентом кадрах виден один мощный столб огня, рядом с которым полыхают очаги меньшего размера. От огненного гриба распространилась взрывная волна, которую можно было заметить невооруженным глазом из-за поднятого при пожаре дыма.

Торопец попал под удар ВСУ 18 сентября. В результате падения обломков дронов в городе начался пожар, из-за чего жителей решили эвакуировать. После атаки на Торопец ранения получили 17 человек, в том числе трое детей. У всех пострадавших выявили порезы и ушибы.