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10:32, 18 сентября 2024Путешествия

Пассажир российского самолета показал подростку пенис и устроил драку на борту

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пассажир российского самолета показал девочке-подростку свой пенис и устроил драку на борту с ее сопровождающим. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Москвы в Южно-Сахалинск 16 сентября. Сначала Сергей С. поссорился с сидевшей рядом женщиной. Последняя пожаловалась, что от него пахнет алкоголем. Пассажиров пришлось рассадить, а Сергею было отказано в спиртном на борту.

Спустя время другой мужчина, сопровождавший группу детей, подошел к членам экипажа и рассказал о непристойном поступке россиянина. Оказалось, что по пути в туалет Сергей показал свой половой орган 13-летней девочке. После того как он покинул уборную, между мужчинами развязалась драка.

Пилот отдал приказ связать нарушителя порядка до конца полета. По прилете его передали правоохранителям.

Ранее сотрудники египетского аэропорта усомнились в гендерной принадлежности 15-летнего подростка из-за короткой стрижки и попросили ее показать грудь в качестве доказательства. Разгневанный отец ребенка намерен предать дело огласке, чтобы подобное больше ни с кем не случалось.

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      Марк Успенский
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