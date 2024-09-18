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02:07, 18 сентября 2024Из жизни

Полицейский скопировал интимные фотографии женщины во время проверки документов

В США патрульный скопировал с телефона женщины ее фото в обнаженном виде

Фото: Hitesh Choudhary / Unsplash

В США женщина подала в суд на полицию города Флориссент, штат Миссури, из-за патрульного, который скопировал ее фотографии в обнаженном виде с телефона во время проверки документов. Об этом сообщает KKCO.

Американка, имя которой не разглашается, заявила, что сотрудник полиции остановил ее в феврале за мелкое нарушение при вождении. Он спросил, застрахована ли машина, и попросил женщину показать подтверждающий это документ на телефоне. По ее словам, правоохранитель заставил ее разблокировать устройство и ушел с ним в патрульную машину. Женщина также утверждает, что он отключил Bluetooth на телефоне, и она не имела к нему доступа с других гаджетов.

Полицейский, по словам американки, пробыл в своей машине долгое время, а потом просто вернул ей телефон, не выписав никакого штрафа за нарушение. В июле с женщиной связался агент ФБР и попросил опознать фотографию. На ней оказалась сама американка в обнаженном виде. Это был интимный снимок, который она некогда отправила мужу.

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В ФБР женщине рассказали, что фото было обнаружено у сотрудника полиции города Флориссент. В полицейском управлении заявили, что тот сотрудник больше у них не работает, а другие не имели к происшествию отношения.

Пострадавшая потребовала компенсацию в размере 25 тысяч долларов (около 2,3 миллиона рублей). Она также опасается, что ее интимные фото могли попасть к третьим лицам.

Ранее в Японии арестовали мужчину, который изготовил камни-шпионы с камерами внутри и тайно заснял сотни голых женщин, купавшихся в горных термальных источниках. Он самостоятельно изготовил устройство для скрытной видеозаписи из глины и пластика.

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      Никита Савин
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