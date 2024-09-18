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08:13, 18 сентября 2024Силовые структуры

Порезавшего жену в здании ЗАГСа россиянина осудили

Жителю Саянска дали 9,5 года колонии за убийство жены в здании ЗАГСа

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Суд приговорил к 9,5 года лишения свободы жителя Саянска Иркутской области, который пришел с женой подавать заявление на развод и порезал ее прямо в здании ЗАГСа. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Все произошло в середине мая. Пара пришла подавать заявление на развод во Дворец бракосочетаний. В какой-то момент 25-летний мужчина взял в руки нож и несколько раз ударил им 21-летнюю супругу. Она не выжила.

У женщины осталась маленькая дочь.

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      Олеся Мицкевич
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