Появилось видео после пожара в санатории управделами президента в Подмосковье

Тушение пожара в санатории управделами президента в Подмосковье попало на видео

Пожар произошел в санатории управделами президента в Московской области. Кадры тушения возгорания попали на видео, которое публикует ТАСС.

По информации пресс-службы главного управления МЧС России по Подмосковью, открытое горение было ликвидировано. На ролике видно светло-серый дым, поднимающийся от здания.

В Управлении делами президента России уточнили, что пострадавших при пожаре на территории санатория «Загорские Дали» нет.

Ранее на видео попал огромный огненный гриб после атаки Вооруженных сил Украины на Торопец в Тверской области. На кадрах видно, что от него пошла взрывная волна, которую можно было заметить из-за поднятого при пожаре дыма.