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18:20, 18 сентября 2024Россия

Путин назвал главный неразгаданный женский секрет

Путин: женщины обладают секретом, который мужчинам разгадать невозможно

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Женщины обладают секретом, который мужчинам разгадать невозможно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании четвертого Евразийского женского форума, его слова приводятся на сайте Кремля.

По словам российского лидера, женщинам удается одновременно выполнять множество сложных задач и при этом сохранять женственность.

«Знаем, что сочетать это (достижение профессиональных успехов и заботу о доме — прим. «Ленты.ру») очень нелегко, но наши женщины умеют это делать и оставаться при таких нагрузках красивыми, нежными, обаятельными», — назвал главный неразгаданный женский секрет Путин.

Ранее Путин назвал недостаточным число женщин на руководящих должностях в России. При этом он предостерег от ошибки отбирать специалистов по гендерному принципу и назначать женщин-руководителей, не опираясь на их опыт и квалификацию, «как это делается в некоторых странах».

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      Марк Леонов
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