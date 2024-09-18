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21:19, 18 сентября 2024Россия

Путин шутливо похвалил Аксенова за укрепление «советской власти» в Крыму

Путин в шутку похвалил Аксенова за укрепление «советской власти» в Крыму

Фото: Sputnik / Aleksey Babushkin / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин похвалил главу Крыма Сергея Аксенова за укрепление «советской власти» в Крыму, говорится на сайте пресс-службы Кремля. Об этом российский лидер сказал в ходе встречи с избранными руководителями регионов.

«Вы многое сделали для Крыма и, соответственно, для всей страны, укрепляя, в шутку скажу, "советскую власть" в Крыму, укрепляя общероссийские начала», — сказал Путин Аксенову.

Президент назвал крымчан людьми «особой закваски», что показала «практика последних лет». «Из поколения в поколение передается верность Отечеству и стойкость, невероятное мужество», — заключил Путин.

Ранее Госсовет Республики Крым проголосовал за продолжение работы действующего главы Аксенова, который руководит регионом с 2014 года.

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      Сергей Грехов
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