Путин шутливо похвалил Аксенова за укрепление «советской власти» в Крыму

Путин в шутку похвалил Аксенова за укрепление «советской власти» в Крыму

Президент России Владимир Путин похвалил главу Крыма Сергея Аксенова за укрепление «советской власти» в Крыму, говорится на сайте пресс-службы Кремля. Об этом российский лидер сказал в ходе встречи с избранными руководителями регионов.

«Вы многое сделали для Крыма и, соответственно, для всей страны, укрепляя, в шутку скажу, "советскую власть" в Крыму, укрепляя общероссийские начала», — сказал Путин Аксенову.

Президент назвал крымчан людьми «особой закваски», что показала «практика последних лет». «Из поколения в поколение передается верность Отечеству и стойкость, невероятное мужество», — заключил Путин.

Ранее Госсовет Республики Крым проголосовал за продолжение работы действующего главы Аксенова, который руководит регионом с 2014 года.

