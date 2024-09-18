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16:27, 18 сентября 2024Культура

Раскрыта предложенная рэпером P. Diddy за освобождение многомиллионная сумма

TMZ: рэпер P. Diddy предложил 50 миллионов долларов за освобождение под залог

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Музыкант и продюсер Шон Комбс, известный под псевдонимом P. Diddy, предложил 50 миллионов долларов за освобождение под залог. Об этом пишет TMZ.

Согласно документам, для этого артист был готов отдать свой дом в Майами стоимостью 48 миллионов долларов, а также дом матери за 2 миллиона долларов. Суд отклонил просьбу адвокатов исполнителя.

Ранее стало известно, что P.Diddy отказали в освобождении под залог. Артист обвиняется в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. По словам прокуроров, P. Diddy использовал свою бизнес-империю, в том числе звукозаписывающий лейбл Bad Boy Entertainment, для перевозки женщин, а также мужчин, работающих в секс-индустрии, через границы штатов для участия в сексуальных представлениях под названием «Freak Offs».

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