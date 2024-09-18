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18:32, 18 сентября 2024Моя страна

Россияне продегустируют арбузы

В Астраханской области пройдет фестиваль с дегустацией арбузов

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В Приволжском районе Астраханской области пройдет фестиваль «Краски осени» с живой музыкой, угощениями и садоводческими активностями. Об этом сообщает «Арбуз Today».

Посетители фестиваля продегустируют варенье из арбуза, дыни сорта «Киви» и знаменитый арбуз Началово. Также гостям предложат чай с местными травами, а для детей и их родителей запланированы мастер-классы и анимация.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие офтальмолог Михаил Коновалов и иммунолог Андрей Продеус раскрыли россиянам пользу арбузов. Коновалов заявил, что в арбузе содержится природный антиоксидант — ликопин. По его словам, это вещество защищает глаза от повреждения свободными радикалами, которые провоцируют старение органов зрения и делают их подверженными различным заболеваниям.

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      Варвара Кошечкина
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