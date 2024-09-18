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07:42, 18 сентября 2024Путешествия

Россиянка описала чудо света в Египте фразой «хуже свет не видывал»

Фото: Ahmed Gomaa / XinHua / Globallookpress.com

Российская туристка побывала в Египте и разочаровалась экскурсией в Каир. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

«Итак, каждый уважающий себя турист в Египте должен посетить пирамиды в Каире (нет, не должен, оказывается). Но хуже этого места еще свет не видывал!» — такими фразами описала одно из чудес света россиянка по имени Вера.

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Путешественница пожаловалась на долгую дорогу до известной египетской достопримечательности, мусор и грязь. По ее словам, местная река Нил выглядит почти как болото.

«Египтяне называют пирамиды чудом света и священным местом, а сами там же и гадят. В общем, Каир — ужасное место», — заключила Вера, добавив, что экскурсия обошлась им с мужем в 450–490 долларов (примерно 41-44 тысячи рублей) на двоих.

Россиянка также отметила, что другие экскурсии и развлечения в Египте им понравились. Туристы ездили на квадроциклах по пустыне, катались на катере, «банане» и параплане, смотрели на поющий фонтан, побывали в музее в Шарм-эш-Шейхе и остались всем довольны.

Ранее российская тревел-блогерша побывала в Каире и была разочарована этим городом. По ее словам, возле пирамид Гизы туристов атакуют навязчивые торговцы и «разводилы».

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      Алина Черненко
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