Российские пилоты заметили неопознанный шар в небе над Москвой

Aviaincident: пилоты «Северстали» заметили неопознанный шар в небе над Москвой

Пилоты российской авиакомпании «Северсталь» заметили неопознанный шар во время полета. Подробности сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Днем 17 сентября лайнер направлялся из московского аэропорта Шереметьево в Ухту. После взлета на высоте около 600 метров экипаж увидел в небе шар, похожий на метеозонд. Объект черно-оранжевого цвета находился в одном-двух километрах справа от самолета.

Пилоты доложили об увиденном, однако выяснилось, что в то время в указанном районе не было заявок на запуск метеозондов. О произошедшем оповестили органы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в аэропорту Монреаля грузовик с бортовым питанием столкнулся с пассажирским самолетом Air Canada и снес ему носовую часть. Инцидент попал на видео.