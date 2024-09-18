Российский солдат заработал на СВО шесть миллионов рублей и спустил их в московских клубах

Участник специальной военной операции (СВО) из Дагестана спустил в Москве заработанные на службе шесть миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «ТУТ ДАГЕСТАН | НОВОСТИ ДАГЕСТАНА».
По данным канала, в столице солдат посещал ночные клубы и общался с девушками. Боец потратил все заработанное за несколько месяцев.
Сейчас дагестанец снова собирается в зону СВО.
Ранее в Луганске девушка другого участника спецоперации украла у него почти три миллиона рублей. Деньги она потратила на развлечения с любовником. Узнавший об этом военнослужащий написал заявление в полицию.