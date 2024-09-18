Названа настоящая причина подготовки Шольцем мирного плана по Украине

Политолог Саймонс: Шольц выдвинул план по Украине из-за провала на выборах

Канцлер Германии Олаф Шольц готовит мирный план по урегулированию конфликта Украины с Россией из-за провала его Социал-демократической партии (СДПГ) на недавних местных выборах. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил политолог, независимый исследователь из Швеции Грег Саймонс.

По его мнению, Шольц находится в полном отчаянии, поскольку стал одним из самых непопулярных политических лидеров Европы.

«Недавние выборы в землях Восточной Германии наглядно показали, насколько он непопулярен. Это (подготовка мирного плана — прим. "Ленты.ру") запоздалая и довольно слабая попытка притвориться, что он прислушивается к немецким избирателям. Но это дешевые слова, а не реальные действия», — сказал политолог, назвав настоящую причину заявлений Олафа Шольца.

При этом Саймонс добавил, что мирный план абсолютно не имеет смысла, поскольку большинство стран в Европейском союзе «абсолютно лояльны к политике США и в словах, и на деле».

Ранее стало известно, что Олаф Шольц разрабатывает собственный план урегулирования украинского конфликта. Сообщалось, что канцлер хочет заключить компромиссное соглашение, которое допускает передачу России территорий.

