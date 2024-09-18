Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:10, 18 сентября 2024Мир

Названа настоящая причина подготовки Шольцем мирного плана по Украине

Политолог Саймонс: Шольц выдвинул план по Украине из-за провала на выборах

Фото: Press Service of the President of Kazakhstan / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц готовит мирный план по урегулированию конфликта Украины с Россией из-за провала его Социал-демократической партии (СДПГ) на недавних местных выборах. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил политолог, независимый исследователь из Швеции Грег Саймонс.

По его мнению, Шольц находится в полном отчаянии, поскольку стал одним из самых непопулярных политических лидеров Европы.

«Недавние выборы в землях Восточной Германии наглядно показали, насколько он непопулярен. Это (подготовка мирного плана — прим. "Ленты.ру") запоздалая и довольно слабая попытка притвориться, что он прислушивается к немецким избирателям. Но это дешевые слова, а не реальные действия», — сказал политолог, назвав настоящую причину заявлений Олафа Шольца.

При этом Саймонс добавил, что мирный план абсолютно не имеет смысла, поскольку большинство стран в Европейском союзе «абсолютно лояльны к политике США и в словах, и на деле».

Ранее стало известно, что Олаф Шольц разрабатывает собственный план урегулирования украинского конфликта. Сообщалось, что канцлер хочет заключить компромиссное соглашение, которое допускает передачу России территорий.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленского возмутило задержание Усика в Польше

      Антонов оценил возможности США урегулировать конфликт на Украине

      «Числится пропавшим без вести». Российский военкор рассказал подробности расследования гибели Гудвина

      Названа настоящая причина подготовки Шольцем мирного плана по Украине

      В России оценили защищенность украинских Leopard 1 с «Контактом»

      Названа причина задержания боксера Усика в Польше

      В Генштабе ВСУ рассказали о напряженной обстановке на купянском направлении

      Маск рассказал об особенности нового зрительного импланта Neuralink

      На Украине предрекли разгром ВСУ из-за наступления России

      МИД Ирана назвал взрывы пейджеров в Ливане терактом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше