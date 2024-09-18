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20:28, 18 сентября 2024Бывший СССР

Стало известно о планах ВСУ взорвать пассажирский поезд в Курской области

Пленный заявил, что ВСУ хотели взорвать поезд в Курской области оружием НАТО

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотели взорвать пассажирский поезд в Курской области. О планах совершить теракт на Российской железной дороге РИА Новости рассказал военнопленный Александр Гусак. По его словам, это планировалось сделать при помощи оружия стран НАТО.

«Было или немецкого, или американского [производства] два пулемета», — поделился он.

Пленный украинский боец отметил, что у них все автоматы были также производства стран НАТО, за исключением одного «Калашникова».

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие впервые столкнулись с танком Leopard в Курской области. Данная военная техника оказалась в списке Министерства обороны как уничтоженная.

Бои с украинскими подразделениями продолжаются в Курской области с 6 августа. Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в регионе.

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      Анастасия Алимпиева
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