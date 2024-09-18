Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотели взорвать пассажирский поезд в Курской области. О планах совершить теракт на Российской железной дороге РИА Новости рассказал военнопленный Александр Гусак. По его словам, это планировалось сделать при помощи оружия стран НАТО.
«Было или немецкого, или американского [производства] два пулемета», — поделился он.
Пленный украинский боец отметил, что у них все автоматы были также производства стран НАТО, за исключением одного «Калашникова».
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие впервые столкнулись с танком Leopard в Курской области. Данная военная техника оказалась в списке Министерства обороны как уничтоженная.
Бои с украинскими подразделениями продолжаются в Курской области с 6 августа. Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в регионе.