Стало известно о планах ВСУ взорвать пассажирский поезд в Курской области

Пленный заявил, что ВСУ хотели взорвать поезд в Курской области оружием НАТО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотели взорвать пассажирский поезд в Курской области. О планах совершить теракт на Российской железной дороге РИА Новости рассказал военнопленный Александр Гусак. По его словам, это планировалось сделать при помощи оружия стран НАТО.

«Было или немецкого, или американского [производства] два пулемета», — поделился он.

Пленный украинский боец отметил, что у них все автоматы были также производства стран НАТО, за исключением одного «Калашникова».

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие впервые столкнулись с танком Leopard в Курской области. Данная военная техника оказалась в списке Министерства обороны как уничтоженная.

Бои с украинскими подразделениями продолжаются в Курской области с 6 августа. Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в регионе.