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18:29, 18 сентября 2024Экономика

ЦБ поднял официальный курс евро до максимума с конца августа

ЦБ поднял официальный курс евро до максимальных с конца августа 102 рублей

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Руководство Центробанка (ЦБ) подняло официальный курс евро на 19 сентября до 102,039 рубля. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Столь высокого курса европейской валюты не фиксировалось в России с конца августа. В сравнении с 18 сентября официальный курс евро увеличили на 53 копейки. Что касается американской валюты, то официальный курс доллара на 19 сентября ЦБ установил на уровне в 91,67 рубля (плюс 24 копейки к уровню 18 сентября).

В свою очередь, курс юаня регулятор обозначил на отметке в 12,945 рубля (плюс 2 копейки).

Ближе к концу второй половины последнего летнего месяца (26 августа) официальный курс евро ЦБ установил на уровне в 102,49 рубля. После этого курс европейской валюты был ниже этой отметки. Установленный 26 августа курс обновил максимум с октября 2023 года. Таким образом, официальному курсу евро от ЦБ на 19 сентября не хватило примерно 45 копеек, чтобы превысить почти годовой максимум.

Ранее ЦБ объяснил расхождение курсов валют в августе проблемами с арбитражем. Как уточнили в регуляторе, в последний летний месяц возможности ряда игроков проводить арбитражные сделки, которые позволяют зарабатывать на разнице курсов валют на разных рынках, на российском рынке были ограничены. В результате этого официальные курсы доллара и евро росли на несколько процентов ежедневно, а рубль ослаб к ведущим мировым валютам на 1,8-8 процентов за месяц.

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      Анатолий Акулов
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