У пассажиров самолета во время полета лопнули барабанные перепонки и пошла кровь из носа

Daily Mail: у пассажиров Delta Airlines лопнули барабанные перепонки в полете

У пассажиров самолета Delta Airlines во время полета лопнули барабанные перепонки и пошла кровь из носа из-за резкого снижения высоты. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, борт выполнял рейс из Солт-Лейк-Сити, штат Юта, в Портленд, штат Орегон. Проблема возникла на высоте три тысячи метров — самолет начал резко падать, что привело к разгерметизации салона. Находившиеся на борту пассажиры стали хвататься за уши, почувствовав острую боль. У некоторых пошла кровь из носа.

После экстренной посадки в аэропорту вылета десяти человекам потребовалась медицинская помощь. Авиакомпания извинилась перед клиентами за случившееся.

Ранее пассажирский самолет российской авиакомпании столкнулся с птицей при посадке и получил повреждения. Нештатная ситуация произошла на рейсе турбовинтового Bombardier из Южно-Курильска в Южно-Сахалинск 15 сентября.