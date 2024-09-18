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11:22, 18 сентября 2024Путешествия

У пассажиров самолета во время полета лопнули барабанные перепонки и пошла кровь из носа

Daily Mail: у пассажиров Delta Airlines лопнули барабанные перепонки в полете

Фото: Caryn Allen / dailymail.co.uk

У пассажиров самолета Delta Airlines во время полета лопнули барабанные перепонки и пошла кровь из носа из-за резкого снижения высоты. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, борт выполнял рейс из Солт-Лейк-Сити, штат Юта, в Портленд, штат Орегон. Проблема возникла на высоте три тысячи метров — самолет начал резко падать, что привело к разгерметизации салона. Находившиеся на борту пассажиры стали хвататься за уши, почувствовав острую боль. У некоторых пошла кровь из носа.

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      Марк Успенский
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