В бундестаге пройдут дебаты по терактам на «Северных потоках»

Депутат Шмидт: в бундестаге ФРГ пройдут дебаты по терактам на «Северных потоках»

В бундестаге ФРГ обсудят ход расследования подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Дебаты пройдут на следующей неделе. Об этом сообщил «Известиям» депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Евгений Шмидт.

«Расследование по «Северным потокам» идет два года, но ничего не двигается с мертвой точки. Мы хотим привлечь к этой проблеме внимание общественности», — заявил собеседник издания.

Шмидт пояснил, что это очень важная тема, поскольку был совершен теракт в отношении объекта критической инфраструктуры, в результате чего поставки дешевого газа прервались.

14 сентября канцлер Германии Олаф Шольц призвал Генпрокуратуру ФРГ провести расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» непредвзято.

Взрывы на «Северных потоках» произошли в сентябре 2022 года. В феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на газопроводах причастны США.