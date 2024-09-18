В Кремле анонсировали совещание по развитию Вооруженных сил России с участием Путина

Песков: Путин 18 сентября проведет совещание по развитию Вооруженных сил России

Президент России Владимир Путин в среду, 18 сентября, проведет совещание по развитию Вооруженных сил страны. Слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова передает ТАСС.

Помимо этого, в планах президента на день — встреча с избранными главами российских регионов и выступление на четвертом Евразийском женском форуме. Также Песков не исключил международных контактов Путина в течение дня.

Ранее в Кремле рассказали о поздней встрече Путина. Собеседником главы государства был глава Конституционного суда Валерий Зорькин. Он рассказал президенту о работе суда и состоянии российского законодательства.