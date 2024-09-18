В ранней Вселенной обнаружили большое число черных дыр

В ранней Вселенной обнаружили большое число сверхмассивных черных дыр

Международная группа исследователей под руководством ученых из Стокгольмского университета с помощью космического телескопа Хаббла обнаружила большее количество черных дыр в ранней Вселенной, чем было известно ранее. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Оказалось, что черные дыры, образовавшиеся вскоре после Большого взрыва, были более массивными или росли быстрее, чем считалось ранее. Сверхмассивные черные дыры, масса которых превышает миллиард солнечных масс, были найдены в центрах галактик менее чем через миллиард лет после возникновения Вселенной.

В ходе наблюдений астрономы использовали телескоп Хаббла, чтобы повторно сфотографировать одну и ту же область неба с промежутком в несколько лет и измерить изменения яркости слабых галактик, которые служат индикаторами наличия черных дыр. Этот метод оказался более чувствительным по сравнению с предыдущими и помог обнаружить новые черные дыры.

На основании наблюдений исследователи предполагают, что некоторые из этих черных дыр могли образоваться из коллапсирующих массивных звезд в течение первого миллиарда лет существования Вселенной. Такие звезды существовали только в ранний период, когда они не были загрязнены остатками звезд более поздних поколений.

Кроме того, ученые допускают альтернативные механизмы формирования черных дыр, включая коллапс газовых облаков, слияние звезд в массивные скопления и возможное существование первичных черных дыр, которые могли образоваться в первые секунды после Большого взрыва.

Исследование подчеркивает важность понимания механизмов формирования черных дыр для изучения эволюции галактик. С новыми данными можно точнее рассчитать, как черные дыры влияли на формирование и развитие галактик в ранней Вселенной.