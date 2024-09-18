Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:25, 18 сентября 2024Экономика

В России начнут сертифицировать еду для вегетарианцев

Роскачество: в России запустили систему сертификации вегетарианской продукции

Фото: Ante Hamersmit / Unsplash

В России запустили национальную систему сертификации еды для вегетарианцев. Об этом со ссылкой на Роскачество сообщает РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, причиной, по которой начнут сертифицировать подобную продукцию, стало прекращение контроля российских производителей со стороны иностранных органов. Теперь проверенные продукты будут помечаться специальным знаком. Он подтвердит, что товары соответствует требованиям вегетарианства. Система поможет отечественным производителям выйти на глобальный рынок, добавили в Роскачестве.

С 15 сентября 2024 года в России запретят продажу немаркированной одежды. Нововведение касается спортивных и лыжных костюмов, отдельных предметов спецодежды, трикотажных мужских рубашек и других товаров.

Ранее также Минпромторг России захотел убрать с полок магазинов органически продукты, у которых нет сертификата. В ведомстве пояснили, что мера носит «исключительно рекомендательный характер» и ее задача — не допустить распространения продукции производителей, которые сознательно вводят потребителей в заблуждение.

С 1 января 2020 года ступил в силу закон «Об органической продукции», согласно которому производители могут размещать на своих продуктах надписи «органический», только если у них есть сертификат о соответствии. Прохождение сертификации добровольное. Органической называют продукцию, в производстве которой не используют агрохимикаты, пестициды, антибиотики, стимуляторы роста и аналогичные вещества.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Россия отреагировала на израильскую операцию по взрыву пейджеров в Ливане

      Алаудинов сообщил о безуспешных попытках ВСУ удержать позиции в Курской области

      Женщина доверилась своим чувствам и выиграла в лотерее 24 миллиона рублей

      Иран опроверг информацию о потере глаза послом Амани в результате взрыва пейджера

      Российско-китайский «Тихоокеанский патруль» станет ежегодным

      Напавший на школу в Челябинске подросток состоял в деструктивных сообществах

      Кандидат в президенты США призвал демократов ослабить цензуру

      Пашинян поучаствует в саммите БРИКС

      На Украине непригодного к мобилизации задержали силой

      Российские угольщики вернулись к поставкам за рубеж себе в убыток

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше