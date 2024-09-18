В России начнут сертифицировать еду для вегетарианцев

Роскачество: в России запустили систему сертификации вегетарианской продукции

В России запустили национальную систему сертификации еды для вегетарианцев. Об этом со ссылкой на Роскачество сообщает РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, причиной, по которой начнут сертифицировать подобную продукцию, стало прекращение контроля российских производителей со стороны иностранных органов. Теперь проверенные продукты будут помечаться специальным знаком. Он подтвердит, что товары соответствует требованиям вегетарианства. Система поможет отечественным производителям выйти на глобальный рынок, добавили в Роскачестве.

С 15 сентября 2024 года в России запретят продажу немаркированной одежды. Нововведение касается спортивных и лыжных костюмов, отдельных предметов спецодежды, трикотажных мужских рубашек и других товаров.

Ранее также Минпромторг России захотел убрать с полок магазинов органически продукты, у которых нет сертификата. В ведомстве пояснили, что мера носит «исключительно рекомендательный характер» и ее задача — не допустить распространения продукции производителей, которые сознательно вводят потребителей в заблуждение.

С 1 января 2020 года ступил в силу закон «Об органической продукции», согласно которому производители могут размещать на своих продуктах надписи «органический», только если у них есть сертификат о соответствии. Прохождение сертификации добровольное. Органической называют продукцию, в производстве которой не используют агрохимикаты, пестициды, антибиотики, стимуляторы роста и аналогичные вещества.