В США отвергли призывы к созданию «азиатского НАТО»

Помощник госсека США Критенбринк: рано говорить о создании «азиатского НАТО»

Говорить о создании «азиатского НАТО» еще слишком рано. Об этом заявил помощник госсекретаря США по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Дэниел Критенбринк, сообщает Radio Free Asia.

Так он ответил на утверждения ведущего кандидата на пост премьер-министра Японии Сигэру Исиба, что Токио должен возглавить создание официального альянса безопасности в Азии, аналогичного НАТО.

«В этом контексте еще слишком рано говорить о коллективной безопасности и [создании] более формальных институтов. Мы сосредоточены на инвестировании в существующую формальную архитектуру региона и продолжении создания этой сети формальных и неформальных отношений. А потом посмотрим, к чему это приведет», — сказал помощник американского госсекретаря.

Критенбринк также отметил, что США заняли нейтральную позицию по внутрипартийным выборам в Японии. По его словам, вне зависимости от того, кто станет главой правительства, он будет отличным кандидатом для альянса Вашингтона и Токио.

Ранее исследователь Александра Гарлаха выразила мнение, что конфликт на Украине еще больше ставит перед Японией вопрос о своей безопасности. Токио также выражает готовность к созданию «азиатского НАТО» на фоне возможного конфликта на Тайване.