В Венгрии проверят местную фирму из-за возможной причастности к взрывам в Ливане

В Венгрии созвали комиссию из-за возможной причастности к взрывам в Ливане

Венгерская партия «Наша Родина» созвала комиссию по международной безопасности из-за возможной причастности местной фирмы к взрывам пейджеров в Ливане. Об этом заявил депутат от фракции Элед Новак, передает РИА Новости.

«Мы созвали парламентскую комиссию по национальной безопасности, а также призвали антитеррористический центр и полицию провести обыски и объявить возможных подозреваемых в международный розыск. Это действия необходимы для того, чтобы как можно быстрее найти ответственных, принявших участие в акте терроризма», — отметил политик.

Авторы материала отметили, что компания, которую упоминают в связи со взрывами устройств, является частной и никогда не получала «подобных заказов от каких бы то ни было властей».

Ранее глава Gold Apollo Сюй Цингуан опроверг создание компанией взорвавшихся в Ливане пейджеров. По его словам, устройства разработала фирма из Венгрии, с которой порядка трех лет назад организация заключила соглашение о сотрудничестве.