Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:23, 18 сентября 2024Мир

Власти Венгрии опровергли сообщения о связи со взрывами в Ливане

Представитель правительства Ковач: Венгрия не имеет отношения к взрывам в Ливане

Фото: Mohammed Zaatari / AP

Венгрия не имеет отношения к взрывам в Ливане, так как сдетонировавшие пейджеры никогда не были на территории страны. Об этом заявил официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач, передает агентство Reuters.

«Венгерские власти установили, что рассматриваемая компания является торгово-посреднической компанией, у которой нет производственных или других производственных площадок в Венгрии», — рассказал представитель правительства.

Таким образом власти отреагировали на заявления тайваньской компании Gold Apollo, согласно которым пейджеры были произведены венгерской компанией BAC Consulting, получившей лицензию на разработку этого типа техники.

Ранее стало известно, что венгерская партия «Наша Родина» созвала комиссию по международной безопасности из-за возможной причастности местной фирмы к взрывам пейджеров в Ливане. О BAC Consulting известно, что компания является частной и никогда не получала «подобных заказов от каких бы то ни было властей».

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Новая серия взрывов началась в Ливане. Теперь взрываются магнитолы, рации, ноутбуки и другие гаджеты

      Зеленский заявил о полной готовности мирного плана Украины

      Притворившегося порноактрисой мужчину обвинили в вымогательстве интимных фото детей

      Хромой волк-людоед ушел от преследователей и снова напал на ребенка

      В России запустили платформу для сотрудничества авторов и брендов

      Врач предупредил о последствиях снятия стресса алкоголем

      Российские дроны-разведчики защитили от FPV-перехватчиков

      Никас Сафронов рассказал о резком похудении сына

      Российские подростки подожгли роддом с помощью коктейля Молотова

      Сестра Бьянки Цензори показала фигуру в нижнем белье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше