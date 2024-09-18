Власти Венгрии опровергли сообщения о связи со взрывами в Ливане

Представитель правительства Ковач: Венгрия не имеет отношения к взрывам в Ливане

Венгрия не имеет отношения к взрывам в Ливане, так как сдетонировавшие пейджеры никогда не были на территории страны. Об этом заявил официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач, передает агентство Reuters.

«Венгерские власти установили, что рассматриваемая компания является торгово-посреднической компанией, у которой нет производственных или других производственных площадок в Венгрии», — рассказал представитель правительства.

Таким образом власти отреагировали на заявления тайваньской компании Gold Apollo, согласно которым пейджеры были произведены венгерской компанией BAC Consulting, получившей лицензию на разработку этого типа техники.

Ранее стало известно, что венгерская партия «Наша Родина» созвала комиссию по международной безопасности из-за возможной причастности местной фирмы к взрывам пейджеров в Ливане. О BAC Consulting известно, что компания является частной и никогда не получала «подобных заказов от каких бы то ни было властей».