Выезжающая со склада в российском городе фура с горящим прицепом попала на видео

Опубликовано видео с места пожара на складе в Уссурийске

Выезжающая со склада в Уссурийске фура с горящим прицепом попала на видео. Ролик с места пожара на складе в российском городе опубликовала прокуратура Приморского края.

На кадрах видно, как фура выехала с территории складов, при этом прицеп изнутри охватил огонь. За уезжающим большегрузном тянулся шлейф из клубов черного дыма и яркого пламени.

Как пишет Vladivostok1.ru, позднее водитель фуры рассказал, что перевозил монтажную пену. С его слов, во время разгрузки он услышал грохот в прицепе, а затем ему сообщили, что внутри что-то воспламенилось. Мужчина заявил, что принял решение отогнать машину от строений.

О пожаре на складе строительных материалов в Уссурийске стало известно в среду, 18 сентября. Площадь возгорания составила около трех тысяч квадратных метров. Никто не пострадал.