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12:43, 18 сентября 2024Россия

«Забирайте паразита обратно на СВО». Россиянки начали сдавать «товарищу майору» бежавших с передовой бывших мужей

Депутат Иванов: россиянки начали сдавать сбежавших из зоны СВО бывших мужей

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Максим Иванов рассказал, что «разгневанные девчонки» начали сдавать сбежавших из зоны проведения специальной военной операции (СВО) бывших мужей и сожителей.

По словам парламентария, об «интересной тенденции» он узнал от работников столичной прокуратуры. В последнее время к ним поступает большое количество обращений от россиянок, которые «сообщают пароли-явки», где скрываются их экс-возлюбленные, ушедшие в самоволку.

Причем одна так и написала: «Товарищ майор, сообщаю, что ФИО сбежал с фронта, потом от меня сбежал к другой. Поэтому вот вам его адрес. Забирайте паразита обратно на СВО»

Максим Иванов депутат Госдумы

Иванов посоветовал расставаться с женщинами достойно

Депутат отметил, что и сам получал подобное обращение. Ему написала женщина, которая попросила проверить, не сбежал ли с передовой ее бывший возлюбленный, который перестал платить алименты.

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

«Гражданка уточняла: "Бывший алименты не платит. Недавно был на СВО. А сейчас дома сидит, ныкается. Целый-здоровый. Не сбежал ли он с фронта? Разберитесь пожалуйста."», — рассказал Иванов, уточнив, что разобрался с ситуацией.

В заключение парламентарий призвал не обижать женщин, так как это «позорное и недопустимое» занятие, и просчитывать возможные последствия семейных ссор.

Жизнь длинная, земля круглая. Кто знает, как оно все повернется. Поэтому, если уж совсем невмоготу, расставаться с женщиной надо достойно и по-доброму

Максим Иванов депутат Госдумы

Россиянин ушел в самоволку ради женитьбы

В начале сентября Новосибирский гарнизонный военный суд сообщил о случае самовольного оставления службы в зоне СВО из-за женитьбы. По данным органа государственной власти, в самоволку ушел бывший заключенный Сергей Парахин.

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В мае 2023 года мужчину приговорили к 2,5 года колонии за кражу и грабеж, но 1 сентября он заключил контракт с Вооруженными силами России и поехал на передовую. В декабре Парахина не нашли в воинской части. Выяснилось, что 23 декабря он без разрешения уехал для заключения брака. При этом невесте он соврал, что получил отпуск. В середине мая беглеца задержали. Он признал вину и раскаялся.

В результате суд признали россиянина виновным по статье 337 («Самовольное оставление части или места службы») УК РФ и приговорил его к пяти годам и девяти месяцам колонии строгого режима.

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      Варвара Кошечкина
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