Зеленский отменил встречу с лидерами Латинской Америки

Президент Украины Владимир Зеленский отменил встречу с главами стран Латинской Америки. Об этом сообщило издание Folha de S.Paulo, передает ТАСС.
По информации издания, украинское правительство планировало провести встречу в республике. Главы неназванных государств должны были обсудить «возможности участия стран Латинской Америки в восстановлении Украины» и оказать «символическую поддержку Киеву».
Встречи пришлось отменить, как утверждает издание, из-за малого количества принятых заявок.
Ранее избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум отказалась совершить визит на Украину по приглашению президента Владимира Зеленского.