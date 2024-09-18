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14:51, 18 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский отменил встречу с лидерами Латинской Америки

Folha de S.Paulo: Зеленский отменил встречу с главами Латинской Америки

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отменил встречу с главами стран Латинской Америки. Об этом сообщило издание Folha de S.Paulo, передает ТАСС.

По информации издания, украинское правительство планировало провести встречу в республике. Главы неназванных государств должны были обсудить «возможности участия стран Латинской Америки в восстановлении Украины» и оказать «символическую поддержку Киеву».

Встречи пришлось отменить, как утверждает издание, из-за малого количества принятых заявок.

Ранее избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум отказалась совершить визит на Украину по приглашению президента Владимира Зеленского.

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      Сергей Болиев
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