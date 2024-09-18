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18:52, 18 сентября 2024Культура

Звезда «Слова пацана» посвятил стихи возлюбленной

Ярослав Могильников написал стихи на фоне слухов о романе с Анной Пересильд
Ярослав Могильников

Ярослав Могильников. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Звезда нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Ярослав Могильников написал романтическое стихотворение таинственной возлюбленной. Произведение актер опубликовал в Telegram.

Подписчики артиста приписывают 16-летнему Ярославу любовные отношения с партнершей по сериалу, 15-летней Анной Пересильд, с которой он проводит много времени вместе. По их мнению, стихотворение о любви молодой человек также посвятил ей. В частности, в нем есть такие слова: «Детская влюбленность, что во мне; взрослые принципы — берет, и ломает».

«Что там внутри… где то в груди; Любовь оживает, моя душа не сияет, но она это знает. И я это знаю. Я знаю», — завершает Могильников стих.

Ранее сообщалось, что двух звезд «Слова пацана» заподозрили в романе.

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      Андрей Шеньшаков
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