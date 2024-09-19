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17:40, 19 сентября 2024Экономика

Банку России разрешат объявлять сотрудников ветеранами труда

Госдума рассмотрит законопроект о праве сотрудников ЦБ на звание «Ветеран труда»

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который разрешит награждать сотрудников Банка России ведомственным знаком отличия, дающим право на присвоение звания «Ветеран труда». Об этом сообщает «Интерфакс».

Как следует из пояснительной записки к документу, на фоне доступа к региональным льготам и выплатам, который получат такие ветераны, будет обеспечен надлежащий уровень признания трудовых заслуг, а также усилена мотивация служащих Центробанка.

В связи с тем, что Банк России имеет особый правовой статус и законодательством прямо не отнесен к органам и организациям, упомянутым в законе «О ветеранах», сейчас награды ЦБ не дают права на соответствующее звание. При этом, отмечают авторы проекта, трудовые задачи, которые выполняются регулятором, «фактически неразрывно связано с осуществлением государственных властных полномочий».

Ветеранами труда могут стать граждане, награжденные ведомственными знаками отличия, если они проработали не менее 15 лет в своей отрасли и имеют трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, напоминает агентство.

Ранее стало известно, что некоторые сотрудники Центробанка могут получить право на ношение боевого оружия. Пистолетом или пистолетом-пулеметом их предложила вооружить Росгвардия.

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      Дмитрий Воронин
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