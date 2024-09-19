Белла Торн показала фигуру в бикини на отдыхе

Актриса Белла Торн показала подтянутую фигуру в бикини на отдыхе

Американская актриса и певица Белла Торн показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летняя знаменитость поделилась серией снимков с отдыха на Мальте. Так, на одном фото она продемонстрировала подтянутое тело в бикини, оформленном синими, голубыми и розовыми цветами. При этом она надела черные солнцезащитные очки с прямоугольными линзами, а в качестве украшений выбрала браслеты.

Фото: @bellathorne

На размещенном кадре видно, что на лице звезды отсутствует макияж, а волосы убраны в пучок.

В июле Белла Торн рассказала о влиянии «Оземпика», который в последнее время используется многими знаменитостями для похудения, на самооценку. Тогда знаменитость посетовала, что в Голливуде устанавливаются «безумные стандарты красоты» из-за препарата.