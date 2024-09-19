Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:38, 19 сентября 2024Наука и техника

Деменция снизила риск рака

PNAS: деменция снизила риск рака

Фото: Yassine Khalfalli / Unsplash

Группа эпидемиологов из Первой больницы Хэбэйского медицинского университета в Китае обнаружила обратную зависимость между заболеваемостью болезнью Альцгеймера (синильной деменцией) и колоректальным раком. Результаты исследования были опубликованы в журнале PNAS.

Ученые установили, что у мышей с симптомами, похожими на болезнь Альцгеймера, риск развития колоректального рака был ниже по сравнению с контрольными мышами, у которых была искусственно вызвана опухоль. Этот феномен отражает ранее замеченные наблюдения врачей, что пациенты с болезнью Альцгеймера реже заболевают колоректальным раком, и наоборот.

В ходе экспериментов исследователи вводили мышам препараты для провоцирования колоректального рака. У части подопытных животных были симптомы болезни Альцгеймера до этого, у другой группы — нет. Результаты показали, что у мышей с признаками Альцгеймера опухоли развивались реже. Это дало ученым основание предполагать существование взаимосвязи между этими двумя заболеваниями.

Для проверки гипотезы исследователи пересаживали кишечную микрофлору от здоровых мышей к мышам с симптомами болезни Альцгеймера. После пересадки и попытки вызвать колоректальный рак оказалось, что опухоли у таких животных развивались так же часто, как и у здоровых. Это подтвердило роль кишечной микробиоты в развитии обоих заболеваний.

Дополнительно ученые провели анализ бактерий в кишечнике подопытных животных и обнаружили, что у мышей с симптомами болезни Альцгеймера было больше бактерий рода Prevotella, тогда как у мышей с колоректальным раком их уровень был ниже. Подобные наблюдения были сделаны и у людей: у пациентов с когнитивными нарушениями также были повышенные уровни этих бактерий, а у людей с колоректальным раком — пониженные.

Выводы исследователей указывают на возможную связь между составом кишечной микробиоты, когнитивными нарушениями и развитием колоректального рака. Эти результаты могут дать важные указания для дальнейшего изучения роли кишечных бактерий в механизмах развития этих заболеваний.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Израиль начал бомбить Ливан. Авиаудары совпали с речью лидера «Хезболлы» о войне

      Звезду «Доктора Хауса» раскритиковали в сети за наряд на прогулке

      Врач указала на самую опасную для здоровья диету

      Мужчина расправился с сестрой из-за ее романа с соседом

      Жителей ряда регионов России оповестили о приходе бабьего лета

      Деменция снизила риск рака

      Врач назвал причины боли в коленях после физической нагрузки

      Вадим Цыганов назвал Кашпировского восставшим из зада

      Россиянин предстанет перед судом после публикации в соцсетях фото с татуировками

      Глава МИД Украины попросил Румынию сбивать российские беспилотники

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше