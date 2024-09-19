PNAS: деменция снизила риск рака

Группа эпидемиологов из Первой больницы Хэбэйского медицинского университета в Китае обнаружила обратную зависимость между заболеваемостью болезнью Альцгеймера (синильной деменцией) и колоректальным раком. Результаты исследования были опубликованы в журнале PNAS.

Ученые установили, что у мышей с симптомами, похожими на болезнь Альцгеймера, риск развития колоректального рака был ниже по сравнению с контрольными мышами, у которых была искусственно вызвана опухоль. Этот феномен отражает ранее замеченные наблюдения врачей, что пациенты с болезнью Альцгеймера реже заболевают колоректальным раком, и наоборот.

В ходе экспериментов исследователи вводили мышам препараты для провоцирования колоректального рака. У части подопытных животных были симптомы болезни Альцгеймера до этого, у другой группы — нет. Результаты показали, что у мышей с признаками Альцгеймера опухоли развивались реже. Это дало ученым основание предполагать существование взаимосвязи между этими двумя заболеваниями.

Для проверки гипотезы исследователи пересаживали кишечную микрофлору от здоровых мышей к мышам с симптомами болезни Альцгеймера. После пересадки и попытки вызвать колоректальный рак оказалось, что опухоли у таких животных развивались так же часто, как и у здоровых. Это подтвердило роль кишечной микробиоты в развитии обоих заболеваний.

Дополнительно ученые провели анализ бактерий в кишечнике подопытных животных и обнаружили, что у мышей с симптомами болезни Альцгеймера было больше бактерий рода Prevotella, тогда как у мышей с колоректальным раком их уровень был ниже. Подобные наблюдения были сделаны и у людей: у пациентов с когнитивными нарушениями также были повышенные уровни этих бактерий, а у людей с колоректальным раком — пониженные.

Выводы исследователей указывают на возможную связь между составом кишечной микробиоты, когнитивными нарушениями и развитием колоректального рака. Эти результаты могут дать важные указания для дальнейшего изучения роли кишечных бактерий в механизмах развития этих заболеваний.