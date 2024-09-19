Депутат из партии Зеленского объявил об уходе

На Украине депутат из партии Зеленского Камельчук заявил о выходе из партии

Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского Юрий Камельчук заявил о своем выходе из политического движения. Об этом сообщает «Политика страны» в своем Telegram-канале.

Его решение связано с несогласием с процессами и методами принятия решений в партии «Слуга народа», рассказал депутат во время прямого эфира на одном из национальных телеканалов.

О выходе из одноименной парламентской фракции Камельчук не сообщал, что говорит о его неполном выходе из правящей политической силы. Он является депутатом от «Слуги народа» с момента ее включения в парламент страны в 2019 году.

Ранее на Украине другого депутата от партии Владимира Зеленского Андрея Одарченко объявили в международный розыск. Предварительно, он смог сбежать из страны через западную границу.