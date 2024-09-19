Девушка получила сюрприз от возлюбленного и вызвала полицию

Пользовательница Reddit с ником ThrowRA-Broccoli рассказала на портале, что ее возлюбленный решил сюрпризом сделать ей предложение, однако девушка вызвала полицию. По ее словам, после случившегося их отношения испортились.

Авторша поста рассказала, что состоит в отношениях с бойфрендом семь лет. Она отметила, что некоторое время назад ее возлюбленный начал вести себя скрытно. Героиня истории предполагала, что парень хочет сделать ей сюрприз и организовать путешествие. «Он не умеет держать что-то в тайне. Он из тех людей, которые, даже если ничего не говорят, ведут себя так, как будто у них есть секрет», — объяснила она.

Однажды девушка вернулась домой поздно вечером и обнаружила, что входная дверь была открыта. Она четыре раза позвонила возлюбленному, но тот не отвечал на звонки. Рассказчица сочла ситуацию необычной и вызвала полицию.

По приезде полиция вошла в дом и через несколько минут вернулась к героине истории, стоявшей на улице. «Они вели меня через дом. Когда я включила свет, то увидела дорожку из лепестков роз, ведущую прямо на задний двор. Там за красиво накрытым для ужина столом сидел мой парень, одетый в смокинг и закованный в наручники», — описала девушка увиденное.

После произошедшего в отношениях пары произошел разлад. Возлюбленный счел, что героиня истории вызвала полицию, так как знала, что он собирается сделать ей предложение, и не хотела выходить за него замуж. Рассказчица добавила, что попросила прощения за то, что причинила ему боль, однако бойфренд не простил ее. Девушка призналась, что стала задумываться о том, чтобы самой сделать предложение молодому человеку.

В комментариях пользователи не сочли поведение девушки оскорбительным для парня. «Если бы я был ее бойфрендом, я бы просто посмеялся», — заключил один из них.

Ранее мужчина рассказал на Reddit, как получил от невесты неприятный сюрприз. После этого ему пришлось разорвать с ней помолвку.