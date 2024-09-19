Дом главы поставщика взорвавшихся в Ливане пейджеров оказался казармой

Bloomberg: дом главы поставщика взорвавшихся пейджеров оказался казармой

Будапештская компания BAC Consulting Kft, которую связывают со взрывами пейджеров в Ливане, оказалась казармой французских жандармов, пишет Bloomberg.

По данным агентства, представители BAC появляются в офисе раз в месяц, чтобы забрать корреспонденцию. «Здание в Париже, указанное в качестве адреса гендиректора BAC, оказалось казармой для французских жандармов», — отмечает Bloomberg.

Сотрудница почтового офиса в Будапеште также рассказала, что единственное, что свидетельствует о присутствии BAC в этом месте, — это ежемесячные визиты представителя за корреспонденцией. При этом венгерские власти заявили, что у BAC Consulting нет производственных или операционных площадок в стране и действует как торговый посредник.

17 сентября в нескольких регионах Ливана, включая южный пригород Бейрута, произошли массовые взрывы пейджеров. Палестинское движение ХАМАС заявило, что возлагает ответственность за взрывы пейджеров в Ливане на Израиль. Позднее, помимо пейджеров, в Ливане начали взрываться радиостанции ICOM, ноутбуки, магнитолы и другие гаджеты.