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08:09, 19 сентября 2024Мир

Дом главы поставщика взорвавшихся в Ливане пейджеров оказался казармой

Bloomberg: дом главы поставщика взорвавшихся пейджеров оказался казармой
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Будапештская компания BAC Consulting Kft, которую связывают со взрывами пейджеров в Ливане, оказалась казармой французских жандармов, пишет Bloomberg.

По данным агентства, представители BAC появляются в офисе раз в месяц, чтобы забрать корреспонденцию. «Здание в Париже, указанное в качестве адреса гендиректора BAC, оказалось казармой для французских жандармов», — отмечает Bloomberg.

Сотрудница почтового офиса в Будапеште также рассказала, что единственное, что свидетельствует о присутствии BAC в этом месте, — это ежемесячные визиты представителя за корреспонденцией. При этом венгерские власти заявили, что у BAC Consulting нет производственных или операционных площадок в стране и действует как торговый посредник.

17 сентября в нескольких регионах Ливана, включая южный пригород Бейрута, произошли массовые взрывы пейджеров. Палестинское движение ХАМАС заявило, что возлагает ответственность за взрывы пейджеров в Ливане на Израиль. Позднее, помимо пейджеров, в Ливане начали взрываться радиостанции ICOM, ноутбуки, магнитолы и другие гаджеты.

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      Марина Совина
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