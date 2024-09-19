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13:34, 19 сентября 2024Силовые структуры

Двое россиян решили заработать и организовали нарколабораторию

В Подмосковье полиция задержала двух мужчин за организацию нарколаборатории

В Дмитровском районе Московской области полицейские задержали двоих подозреваемых в организации нарколаборатории. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее данным, одному из них неизвестный предложил в мессенджере заняться производством наркотиков, обещая высокие заработки. Мужчина согласился и получил инструкции для организации криминального бизнеса. Он оборудовал в своем частном доме нарколабораторию, где вместе со своим знакомым поставил на поток производство синтетических наркотиков. Необходимые для производства компоненты они получали через тайники, координаты которых получали от куратора.

В ходе обысков было найдено 11 килограммов мефедрона, более 160 емкостей с различными химическими жидкостями, четыре реактора, стеклянные колбы, электронные весы и другие предметы для производства синтетических наркотиков.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела о незаконном обороте наркотических средств.

Ранее сообщалось, что двух россиян лишили свободы почти на 20 лет за производство 11 килограммов мефедрона.

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      Артем Соколов
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